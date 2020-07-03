В Илишевском районе Башкирии, перевернувшись на тракторе, погиб преподаватель аграрного колледжа

Илишевский район | 03 июл 2020 | 10:12

В Башкирии в Илишевском районе погиб 60-летний мужчина, работавший в аграрном колледже. Подробности инцидента сообщили в Гострудинспекции.



По информации ведомства, смертельный несчастный случай произошел с мастером производственного обучения Башкирского аграрно-технологического колледжа во время работы.



«1 июля во время трамбовки силосной массы 60-летний мужчина перевернулся на тракторе К-710. Полученные при этом травмы оказались смертельными», – передали в Гоструде.



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В настоящий момент причины и обстоятельства случившегося выясняются.