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В Илишевском районе Башкирии, перевернувшись на тракторе, погиб преподаватель аграрного колледжа

В Илишевском районе Башкирии, перевернувшись на тракторе, погиб преподаватель аграрного колледжа

Илишевский район | 03 июл 2020 | 10:12

В Башкирии в Илишевском районе погиб 60-летний мужчина, работавший в аграрном колледже. Подробности инцидента сообщили в Гострудинспекции.

По информации ведомства, смертельный несчастный случай произошел с мастером производственного обучения Башкирского аграрно-технологического колледжа во время работы.

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«1 июля во время трамбовки силосной массы 60-летний мужчина перевернулся на тракторе К-710. Полученные при этом травмы оказались смертельными», – передали в Гоструде.
В настоящий момент причины и обстоятельства случившегося выясняются. 
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Источник: gorobzor.ru

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