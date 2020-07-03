В Туймазах обнаружили гараж наполненный отходами из больницы, где лечат коронавирус

Туймазинский район | 03 июл 2020 | 11:29

В Туймазах найден гараж, до верху наполненный медицинскими ампулами и противочумными костюмами. Как сообщили местные жители телеканалу «360», мусор привозят сюда с местного COVID-госпиталя, который расположен недалеко от места инцидента.







Уточняется, что на расстоянии 30-40 метров от гаража доносится тухлый запах, а дверь «склада» подперта деревянной палкой.

«Лежат красные мешки. Это отходы класса В», - приводит слова очевидца телеканал.

«Они увозят его в защитных костюмах и перчатках, но куда – вопрос уже не к Министерству здравоохранения», - заключили в пресс-службе.



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Фото: скриншот видео

Отмечается, что соответствующий мусор свидетельствует о чрезвычайно опасных эпидемических отходах.В Минздраве Башкирии отметили, что у местного COVID-госпиталя заключен договор с подрядной организации на вывоз мусора.