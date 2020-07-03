В Туймазах обнаружили гараж наполненный отходами из больницы, где лечат коронавирус

В Туймазах найден гараж, до верху наполненный медицинскими ампулами и противочумными костюмами. Как сообщили местные жители телеканалу «360», мусор привозят сюда с местного COVID-госпиталя, который расположен недалеко от места инцидента.
Уточняется, что на расстоянии 30-40 метров от гаража доносится тухлый запах, а дверь «склада» подперта деревянной палкой.
«Лежат красные мешки. Это отходы класса В», - приводит слова очевидца телеканал.
Отмечается, что соответствующий мусор свидетельствует о чрезвычайно опасных эпидемических отходах.