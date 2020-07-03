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Авария в Благовещенском районе: в лобовом столкновении погибли 3 человека | видео

Авария в Благовещенском районе: в лобовом столкновении погибли 3 человека | видео

Благовещенский район | 03 июл 2020 | 15:57

В Благовещенском районе произошла автомобильная авария с тремя погибшими. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

По предварительным данным, в третьем часу дня на 41 километре автодороги Уфа-Янаул столкнулись «Дэу Нексия», двигавшаяся со стороны столицы республики, и встречная «Нива».

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На данный момент известно о трех погибших из «Нексии» – двух мужчинах и одной женщине. На месте работают экстренные службы, подробности уточняются.
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Источник: gorobzor.ru

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