На озере Долгом в Уфе утонул мужчина

Сегодня в Ленинском районе столицы произошел несчастный случай на воде. На озере Долгое утонул мужчина.
Как сообщают в УГЗ по Уфе, прибывшие на место сотрудники выяснили, что 24-летний уфимец отдыхал в компании друзей в запрещенном для купания месте.
Подвыпившие молодые люди решили на спор переплыть озеро. Двое из участников заплыва благополучно добрались до берега, когда услышали крики о помощи. У их друга иссякли силы, и он стал тонуть. Парни бросились в воду, чтобы спасти приятеля, но было уже поздно.