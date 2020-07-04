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На озере Долгом в Уфе утонул мужчина

На озере Долгом в Уфе утонул мужчина

Уфа | 04 июл 2020 | 23:47

Сегодня в Ленинском районе столицы произошел несчастный случай на воде. На озере Долгое утонул мужчина.

Как сообщают в УГЗ по Уфе, прибывшие на место сотрудники выяснили, что 24-летний уфимец отдыхал в компании друзей в запрещенном для купания месте.



Подвыпившие молодые люди решили на спор переплыть озеро. Двое из участников заплыва благополучно добрались до берега, когда услышали крики о помощи. У их друга иссякли силы, и он стал тонуть. Парни бросились в воду, чтобы спасти приятеля, но было уже поздно.

В Уфе годовалая девочка выпала из окна

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Сейчас на озере проводятся поисково-водолазные работы.

Ранее сообщалось, что в Сибае 3 июля произошла серьезная авария рядом с коллективным садом №17 по индустриальному шоссе. 37-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и вылетел в кювет.
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Источник: www.bashinform.ru

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