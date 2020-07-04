На озере Долгом в Уфе утонул мужчина

Уфа | 04 июл 2020 | 23:47

Сегодня в Ленинском районе столицы произошел несчастный случай на воде. На озере Долгое утонул мужчина.



Как сообщают в УГЗ по Уфе, прибывшие на место сотрудники выяснили, что 24-летний уфимец отдыхал в компании друзей в запрещенном для купания месте.







Подвыпившие молодые люди решили на спор переплыть озеро. Двое из участников заплыва благополучно добрались до берега, когда услышали крики о помощи. У их друга иссякли силы, и он стал тонуть. Парни бросились в воду, чтобы спасти приятеля, но было уже поздно.



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