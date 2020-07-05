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В Уфе двое молодых людей нашли в лесу женщину

В Уфе двое молодых людей нашли в лесу женщину

Уфа | 05 июл 2020 | 00:07

В Уфе двое молодых людей нашли в лесу женщину, стонавшую в овраге. Очевидцы вызвали скорую и скрылись.



Произошло это накануне в Уфе. В 4:20 в диспетчерский центр поступила информация о женщине, которой требуется помощь. По адресу ул. Авроры, 6/1 выехала бригада скорой помощи, но из-за того, что точных координат не было, медикам пришлось долго бродить по местности в поисках пострадавшей. В итоге решено было подключить спасателей.

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Сообщившие о женщине очевидцы все же вернулись и показали место, где и была обнаружена женщина. Ею оказалась 63-летняя жительница Уфы. Она лежала в 200 метрах от дороги и не могла подняться, потому что у нее просто-напросто отказали ноги. Спасатели перенесли уфимку к машине скорой помощи.

Как женщина оказалась в том месте и сколько прошло времени, прежде, чем ее обнаружили, неизвестно. Сама пострадавшая на вопрос ответить не смогла.
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Источник: bash.news

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