ДТП в Аургазинском районе: мужчина погиб за рулем культиватора

Аургазинский район | 05 июл 2020 | 11:53

Накануне днем, 4 июля, в Аургазинском районе 68-летний мужчина за рулем культиватора с прицепом, двигаясь по полю, упал в карстовый овраг.







Происшествие произошло в 3 километрах от села Ишлы. В результате аварии пенсионер скончался на месте ДТП от полученных травм.

Напомним, в Сибае 3 июля произошла серьезная авария рядом с коллективным садом №17 по индустриальному шоссе. 37-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и вылетел в кювет. При падении легковушка опрокинулась. Сельчанина из Зилаирского района и его 24-летнего пассажира госпитализировали с серьезными травмами. Однако врачам не удалось спасти водителю жизнь – 37-летний мужчина умер, не приходя в сознание.



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Фото: ГИБДД по РБ