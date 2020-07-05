В Белорецком районе мужчина сорвался со скалы на Инзерских зубчатках и пролетел около четырех метров. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.
Уточняется, что пострадавший в составе туристической группы находился на краю скалы, уперся на сушнину и соскользнул вниз около четырех метров. Однако, он смог зацепиться за уступ и зависнуть на месте.
«Члены его группы вытащили парня наверх с помощью веревки. А когда спасатели нашла пострадавшего, он уже находился в лагере. После осмотра мужчины, было решено доставить его в лечебное учреждение, так как ему была необходима помощь», - говорит начальник Поисково-спасательного подразделения Госкомитета РБ по ЧС Игорь Окользин.