Белорецкий район | 05 июл 2020 | 12:22

В Белорецком районе мужчина сорвался со скалы на Инзерских зубчатках и пролетел около четырех метров. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.







Уточняется, что пострадавший в составе туристической группы находился на краю скалы, уперся на сушнину и соскользнул вниз около четырех метров. Однако, он смог зацепиться за уступ и зависнуть на месте.

«Члены его группы вытащили парня наверх с помощью веревки. А когда спасатели нашла пострадавшего, он уже находился в лагере. После осмотра мужчины, было решено доставить его в лечебное учреждение, так как ему была необходима помощь», - говорит начальник Поисково-спасательного подразделения Госкомитета РБ по ЧС Игорь Окользин.



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Фото: yandex.ru/maps

Отмечается, что он был транспортирован в больницу.