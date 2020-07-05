В Уфе в многоквартирном доме вспыхнул крупный пожар

Спасатели вызволили из пожара 18 человек, из них 6 детей, некоторые — груднички. Крупный пожар произошел сегодня, 5 июля, в три часа дня в уфимской многоэтажке по улице Степана Злобина.
На тушение пожара по повышенному рангу выехали 11 единиц техники и 38 человек личного состава. Пожарные обнаружили, что на 5-ом этаже 9-ти этажного дома горит деревянный ларь на лестничной клетке, а также входные двери трех квартир. Выбраться самостоятельно жильцы не могли.
Из опасной зоны были спасены 18 человек, из них 6 детей (двоим — 1,5 года и 3 месяца). В одной из квартир находились пожилые супруги – их пожарные вынесли на руках в безопасную зону.
В больницу госпитализировано 5 человек, из которых четверо –дети. Погибших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, работает дознаватель МЧС России. Читать дальше...