Авария в Баймакском районе: погибла молодая женщина

Баймакский район | 06 июл 2020 | 15:00

В Баймакском районе Башкирии столкнулись автомобили KIA Spectra и «УАЗ-Патриот» — владелица иномарки погибла на месте аварии еще до приезда скорой помощи. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы ГИБДД Башкирии сегодня, 6 июля.





ДТП произошло на 109-м километре автодороги Магнитогорск — Ира сегодня, 6 июля, около десяти часов утра.

— За рулем «УАЗа-Патриота»» находился 49-летний мужчина, — уточнили в пресс-службе. — Водитель госпитализирован.



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Фото: ГИБДД РБ