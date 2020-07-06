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Авария в Баймакском районе: погибла молодая женщина

Авария в Баймакском районе: погибла молодая женщина

Баймакский район | 06 июл 2020 | 15:00

В Баймакском районе Башкирии столкнулись автомобили KIA Spectra и «УАЗ-Патриот» — владелица иномарки погибла на месте аварии еще до приезда скорой помощи. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы ГИБДД Башкирии сегодня, 6 июля.



ДТП произошло на 109-м километре автодороги Магнитогорск — Ира сегодня, 6 июля, около десяти часов утра.

— За рулем «УАЗа-Патриота»» находился 49-летний мужчина, — уточнили в пресс-службе. — Водитель госпитализирован.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Ранее сообщалось, что накануне, 5 июля, в Чишминском районе произошла авария на 1-м километре автодороги Еремеево-Слак. 62-летний уфимец за рулем автомобиля «Рено Логан» вылетел в кювет и опрокинулся. В результате происшествия мужчину госпитализировали. С ним в автомобиле находился 62-летний пассажир из Чишминского района, он скончался на месте происшествия. Читать дальше... 

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД РБ

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