Смертельная авария в Хайбуллинском районе: в опрокинувшейся машине погибла мать водителя
Хайбуллинский район | 06 июл 2020 | 19:33
В Башкирии в результате опрокидывания в кювет автомобиля погибла женщина.
Как стало известно, авария произошла сегодня, 6 июля, около 17:00 в Хайбуллинском районе на 67 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара.
«ВАЗ-2109» под управлением 38-летнего местного жителя съехал в кювет и опрокинулся.
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Источник:
sterlegrad.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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