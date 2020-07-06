Смертельная авария в Хайбуллинском районе: в опрокинувшейся машине погибла мать водителя

Хайбуллинский район | 06 июл 2020 | 19:33

В Башкирии в результате опрокидывания в кювет автомобиля погибла женщина.



Как стало известно, авария произошла сегодня, 6 июля, около 17:00 в Хайбуллинском районе на 67 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара.



«ВАЗ-2109» под управлением 38-летнего местного жителя съехал в кювет и опрокинулся.





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Фото: УГИБДД МВД по РБ

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП 57-летняя пассажирка, мать водителя, скончалась в медучреждении. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.Причины и условия возникновения ДТП выясняются.