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Смертельная авария в Хайбуллинском районе: в опрокинувшейся машине погибла мать водителя

Смертельная авария в Хайбуллинском районе: в опрокинувшейся машине погибла мать водителя

Хайбуллинский район | 06 июл 2020 | 19:33

В Башкирии в результате опрокидывания в кювет автомобиля погибла женщина.

Как стало известно, авария произошла сегодня, 6 июля, около 17:00 в Хайбуллинском районе на 67 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара.

«ВАЗ-2109» под управлением 38-летнего местного жителя съехал в кювет и опрокинулся.

Авария в Хайбуллинском районе: водитель без прав на полном ходу съехал в кювет

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По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП 57-летняя пассажирка, мать водителя, скончалась в медучреждении. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.
Причины и условия возникновения ДТП выясняются.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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