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В Стерлитамаке толпа жестоко избила парня после вечеринки

В Стерлитамаке толпа жестоко избила парня после вечеринки

Стерлитамакский район | 06 июл 2020 | 23:18

Свидетелями страшной картины накануне стали жители Стерлитамака. Рано утром на детской площадке во дворе по улице Артема произошло настоящее побоище.



Всю ночь, по словам очевидцев, пьяная компания распивала здесь спиртные напитки. Естественно, вечеринка сопровождалась сильным шумом. Однако на рассвете, в районе 4 часов, стали слышны истошные вопли. Местные жители выглянули в окно и увидели, как толпа пьяный парней в буквальном смысле забивает своего товарища. 

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Елена С., жительница Стерлитамака:
Его избили хором. Весь дом не спит: ор, крики, драка. На лице у него прыгали, потом еще одному досталось. Прямо наотмашь по лицу ударили. Я мать, но вышла защитить парней. Вызвали скорую, полицию. 
Горожане посетовали, что никто из проживающих в доме мужчин не откликнулся помочь несчастным. В итоге спасать избитого до полусмерти парня пришлось женщинам, у которых от криков за окном проснулись дети. 
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Источник: bash.news

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