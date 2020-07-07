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В Мелеузе в бассейне банного комплекса утонул ребенок

В Мелеузе в бассейне банного комплекса утонул ребенок

Мелеузовский район | 07 июл 2020 | 12:01

В Мелеузе в бассейне банного комплекса утонул шестилетний ребенок. Девочку оставили вместе с бабушкой и 8-летним братом. Известно, что все трое отправились в банный комплекс, где ребенок остался без внимания. Отсутствие внучки женщина заметила не сразу, позже она нашла ее тело на дне бассейна.



Трагедия произошла 4 июля, делом уже занялся cледком Башкирии. Как сообщили в ведомстве сегодня, 7 июля, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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— В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и члены семьи погибшей, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе проверки также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников администрации банного комплекса в части соблюдения требований безопасности при оказании данного вида услуг, — отметили в cледкоме Башкирии.
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Источник: ufa1.ru

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