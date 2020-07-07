Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии утонул 17-летний парень

В Башкирии утонул 17-летний парень

В Башкирии утонул 17-летний парень

Салават | 07 июл 2020 | 12:34

В МЧС по Башкирии рассказали подробности трагедии с молодым парнем. Предварительно известно, что парень погиб около Салавата, вблизи садового товарищества «№36 Агидель». Сообщается, что трагедия произошла на Белой реке.



По информации МЧС, ребенок утонул на водном объекте, обстоятельства случившегося пока что неизвестны и не уточняются. В настоящий момент его тело все еще так и не нашли.

На месте трагедии ведутся оперативно-розыскные работы. Спасатели просят соблюдать осторожность во время отдыха на реках и озерах.

В Салаватском районе дорожник получил серьезную травму лица

Читайте также:

В Салаватском районе дорожник получил серьезную травму лица
Ранее сообщалось, что в Мелеузе в бассейне банного комплекса утонул шестилетний ребенок. Девочку оставили вместе с бабушкой и 8-летним братом. Известно, что все трое отправились в банный комплекс, где ребенок остался без внимания. Отсутствие внучки женщина заметила не сразу, позже она нашла ее тело на дне бассейна.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: