В Башкирии утонул 17-летний парень

Салават | 07 июл 2020 | 12:34

В МЧС по Башкирии рассказали подробности трагедии с молодым парнем. Предварительно известно, что парень погиб около Салавата, вблизи садового товарищества «№36 Агидель». Сообщается, что трагедия произошла на Белой реке.







По информации МЧС, ребенок утонул на водном объекте, обстоятельства случившегося пока что неизвестны и не уточняются. В настоящий момент его тело все еще так и не нашли.



На месте трагедии ведутся оперативно-розыскные работы. Спасатели просят соблюдать осторожность во время отдыха на реках и озерах.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram