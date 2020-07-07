В Башкирии утонул 17-летний парень

В МЧС по Башкирии рассказали подробности трагедии с молодым парнем. Предварительно известно, что парень погиб около Салавата, вблизи садового товарищества «№36 Агидель». Сообщается, что трагедия произошла на Белой реке.
По информации МЧС, ребенок утонул на водном объекте, обстоятельства случившегося пока что неизвестны и не уточняются. В настоящий момент его тело все еще так и не нашли.
На месте трагедии ведутся оперативно-розыскные работы. Спасатели просят соблюдать осторожность во время отдыха на реках и озерах.
Ранее сообщалось, что в Мелеузе в бассейне банного комплекса утонул шестилетний ребенок. Девочку оставили вместе с бабушкой и 8-летним братом. Известно, что все трое отправились в банный комплекс, где ребенок остался без внимания. Отсутствие внучки женщина заметила не сразу, позже она нашла ее тело на дне бассейна. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram