В Чишминском районе пьяная женщина опрокинула автомобиль, перепутав газ с тормозом

Чишминский район | 07 июл 2020 | 13:59

В Чишминском районе Башкирии рано утром 6 июля на дороге опрокинулся автомобиль «ВАЗ-2115». По данным ГИБДД РБ, при повороте машину на высокой скорости занесло. За рулем находилась 38-летняя жительница одного из сел района.



В автоаварии пострадала сама водитель, а также ее пассажирка, 40-летняя уфимка.







Предварительно установлено, что женщины всю ночь «отдыхали» на берегу пруда, и когда приняли решение вернуться домой, состояние водителя сыграло свою роль.

«При повороте я перепутала газ с тормозом, — призналась женщина, добавив, что когда садилась за руль нетрезвой, была уверена, что все будет хорошо.

«Уважаемые сограждане, не позволяйте себе, своим близким, родным, друзьям управлять транспортом после употребления даже небольшого количества спиртного. Сообщайте в полицию о нетрезвых водителях», — настоятельно рекомендовали в ведомстве.



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Фото: пресс-служба ГИБДД РБ