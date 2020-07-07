В Салаватском районе Башкирии на женщину напал агрессивный бобр

Салаватский район | 07 июл 2020 | 17:18

Инцидент произошел накануне в селе Лаклы в Салаватском районе Башкирии. Все произошло утром, когда ничего не предвещало беды. Местная жительница, выходя утром на работу, увидела перед домом бобра.







Попутав его с собакой, она прогнала животное. Внезапно бобр вцепился своими крепкими зубами в ее ногу. На крики пострадавшей из дома выбежали сыновья. Они и убили грызуна на месте вилами.



Журналисты местной газеты "Юрюзань" пообщались с ветстанцией, которая оказывала помощь пострадавшей женщине. Ветеринары пояснили, что злых бобров нужно обходить стороной, ведь если они вцепятся в человека зубами, то обратно уже не отпустят.

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При этом на человека бобры нападают очень редко. Почему конкретно этот бобр решил поживиться человечиной, предстоит выяснить на экспертизе в Месягутово. Именно туда был отправлен труп убитого грызуна.Пострадавшую в свою очередь с укусами голени госпитализировали в местную районную больницу. Сейчас специалисты выясняют, откуда в этой местности могло появиться животное. Эксперты предполагают, что бобр мог прийти со стороны реки Ай, которая как раз протекает недалеко от дома пострадавшей женщины.