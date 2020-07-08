В Белорецке утонул пьяный пенсионер

Белорецкий район | 08 июл 2020 | 12:22

В Белорецке утонул пьяный мужчина. Как сообщает Госкомитет РБ по ЧС, вчера вечером спасателям поступило сообщение, что на городском пруду в районе 19:00 утонул 77-летний мужчина.







«История стара, как мир, и повторяется из раза в раз. Погибший с другом распивал спиртные напитки на берегу водоема, а затем отправился купаться и утонул. Каждый день тонут – и ни для кого это не служит уроком...» – делятся спасатели.



Тело погибшего водолазы извлекли в тот же вечер. Спасатели отмечают, что место, где произошла трагедия, не является оборудованным пляжем.



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Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Справочно: всего в республике с начала 2020 года погибло 74 человека, из них 7 детей.