В Башкирии нашли тело утонувшего 17-летнего парня

Кумертау | 08 июл 2020 | 17:14

Сегодня, 8 июля, стало известно, что тело утонувшего ранее парня наконец-то нашли. В МЧС по Башкирии сообщили, что его обнаружили достаточно далеко от места гибели.







Ранее уже сообщали об этой трагедии. В МЧС по Башкирии рассказали подробности трагедии с молодым парнем. Предварительно известно, что парень погиб около Салавата, вблизи садового товарищества «№36 Агидель». Сообщается, что трагедия произошла на Белой реке. По информации МЧС, ребенок утонул на водном объекте, обстоятельства случившегося пока что неизвестны и не уточняются.



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