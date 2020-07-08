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В Башкирии нашли тело утонувшего 17-летнего парня

В Башкирии нашли тело утонувшего 17-летнего парня

Кумертау | 08 июл 2020 | 17:14

Сегодня, 8 июля, стало известно, что тело утонувшего ранее парня наконец-то нашли. В МЧС по Башкирии сообщили, что его обнаружили достаточно далеко от места гибели.



Ранее уже сообщали об этой трагедии. В МЧС по Башкирии рассказали подробности трагедии с молодым парнем. Предварительно известно, что парень погиб около Салавата, вблизи садового товарищества «№36 Агидель». Сообщается, что трагедия произошла на Белой реке. По информации МЧС, ребенок утонул на водном объекте, обстоятельства случившегося пока что неизвестны и не уточняются. 

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На поиски пропавшего ушло двое суток. Извлекли погибшего неподалеку от Кумертау. Тело передали сотрудникам МВД. 
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Источник: gorobzor.ru

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