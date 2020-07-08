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В Бирске из воды извлекли тело утонувшей 14-летней девочки

В Бирске из воды извлекли тело утонувшей 14-летней девочки

Бирский район | 08 июл 2020 | 17:47

Прогулка с друзьями обернулась трагедией. 6 июля в Бирском районе сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на реке Белая утонула 14-летняя девочка.



Как удалось установить, пятеро подростков без сопровождения взрослых отдыхали на месте старой дамбы. Ребята рассказали, что девочка оказалась в воде случайно, она подскользнулась и упала, выбраться у нее не получилось из-за сильного течения.

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Двое суток ребенка искали спасатели. Ими было обследовано 1200 квадратных метров дна реки Белой. Сегодня, 8 июля, тело девочки было обнаружено. В администрации Бирска основной причиной гибели детей на воде считают отсутствие контроля со стороны взрослых. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности на водных объектах.
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Источник: proural.info

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