В Бирске из воды извлекли тело утонувшей 14-летней девочки

Бирский район | 08 июл 2020 | 17:47

Прогулка с друзьями обернулась трагедией. 6 июля в Бирском районе сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на реке Белая утонула 14-летняя девочка.







Как удалось установить, пятеро подростков без сопровождения взрослых отдыхали на месте старой дамбы. Ребята рассказали, что девочка оказалась в воде случайно, она подскользнулась и упала, выбраться у нее не получилось из-за сильного течения.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Двое суток ребенка искали спасатели. Ими было обследовано 1200 квадратных метров дна реки Белой. Сегодня, 8 июля, тело девочки было обнаружено. В администрации Бирска основной причиной гибели детей на воде считают отсутствие контроля со стороны взрослых. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности на водных объектах.