В Уфе женщина за рулем «Лады Гранта» протаранила автомобиль ГИБДД

Уфа | 08 июл 2020 | 20:31

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева произошло ДТП с автомобилем госавтоинспекции. Известно, что «Лада Гранта», за рулем которой была уфимка, протаранила автомобиль ГИБДД.







Дело было сегодня, 8 июля, на участке дороги между улицами Бакалинская и Губайдуллина. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

— На тот момент экипаж сотрудников ДПС с включенными проблесковыми маячками оформлял ранее произошедшее ДТП, — рассказали в ведомстве. — В результате обе машины получили механические повреждения, пострадавших нет.

Как сообщили в ГИБДД Уфы, женщина не заметила впереди стоящий автомобиль правоохранителей, потому что ее ослепило солнце.

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