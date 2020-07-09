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В Уфе утонул молодой мужчина, пытаясь переплыть реку

В Уфе утонул молодой мужчина, пытаясь переплыть реку

Уфа | 09 июл 2020 | 11:06

Накануне вечером, около 21:30, в Шакше утонул 36-летний мужчина. Об этом сообщает Управление гражданской защиты в Уфе.



Уточняется, что происшествие случилось в районе садового товарищества «Дружба». Компания из трех человек отдыхала на не оборудованном для купания пляже на берегу реки Уфы. Один из них решил переплыть реку, но у мужчины не осталось сил, когда до другого берега оставалось около 10 метров. Очевидцы, следящие за заплывом, вызвали спасателей. Предварительно установлено, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее сообщалось, что в Белорецке утонул пьяный мужчина. Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, спасателям поступило сообщение, что на городском пруду утонул 77-летний мужчина. Тело погибшего водолазы извлекли в тот же вечер. Спасатели отмечают, что место, где произошла трагедия, не является оборудованным пляжем.
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Источник: gorobzor.ru

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