В Уфе утонул молодой мужчина, пытаясь переплыть реку

Уфа | 09 июл 2020 | 11:06

Накануне вечером, около 21:30, в Шакше утонул 36-летний мужчина. Об этом сообщает Управление гражданской защиты в Уфе.







Уточняется, что происшествие случилось в районе садового товарищества «Дружба». Компания из трех человек отдыхала на не оборудованном для купания пляже на берегу реки Уфы. Один из них решил переплыть реку, но у мужчины не осталось сил, когда до другого берега оставалось около 10 метров. Очевидцы, следящие за заплывом, вызвали спасателей. Предварительно установлено, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения.



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