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В Уфе мужчина решил позагорать на арке старого моста через Белую

В Уфе мужчина решил позагорать на арке старого моста через Белую

Уфа | 09 июл 2020 | 13:50

В Уфе мужчина забрался на арку старого затонского моста через Белую, чтобы отдохнуть и позагорать. Об этом UFA1.RU рассказали сотрудники пресс-службы Управления гражданской защиты сегодня, 9 июля. Спасатели помогли неизвестному спуститься.



— Поступила заявка, что на арке моста находится мужчина. Туда отправились спасатели и катер, который страховал с воды. Спасатели по арке спустили его вниз на мост, — уточнили в управлении. — Он сказал, что забрался просто отдохнуть и позагорать.

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Информацию о мужчине сейчас передали в полицию.
Ранее сообщалось, что в Уфе утонул молодой мужчина, пытаясь переплыть реку. Происшествие случилось в районе садового товарищества «Дружба». Компания из трех человек отдыхала на не оборудованном для купания пляже на берегу реки Уфы. Один из них решил переплыть реку, но у мужчины не осталось сил, когда до другого берега оставалось около 10 метров.  
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Источник: ufa1.ru
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

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