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Авария в Куюргазинском районе: на трассе опрокинулась фура, пострадал водитель | видео

Авария в Куюргазинском районе: на трассе опрокинулась фура, пострадал водитель | видео

Куюргазинский район | 09 июл 2020 | 14:46

В Куюргазинском районе Башкирии недалеко от села Старая Уралка на трассе Р-240 опрокинулась фура Volvo. По информации пресс-службы МЧС РБ, в аварии погибших нет, но пострадал водитель большегруза.



Его увезли в ГКБ Кумертау — состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

«Также произошёл разлив топлива из бензобака автомобиля. Сейчас разлив устранен, возгорания нет. На месте работают сотрудники МЧС России, ГИБДД и СМП. Ведутся работы по ликвидации последствий ДТП, на место направлен экскаватор ДРСУ для освобождения проезжей части», — сообщили в ведомстве.
В месте ДТП было организовано реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено в полном объеме.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба МЧС РБ | видео: gtrk.tv

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