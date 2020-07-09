Авария в Куюргазинском районе: на трассе опрокинулась фура, пострадал водитель | видео

В Куюргазинском районе Башкирии недалеко от села Старая Уралка на трассе Р-240 опрокинулась фура Volvo. По информации пресс-службы МЧС РБ, в аварии погибших нет, но пострадал водитель большегруза.
Его увезли в ГКБ Кумертау — состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.
«Также произошёл разлив топлива из бензобака автомобиля. Сейчас разлив устранен, возгорания нет. На месте работают сотрудники МЧС России, ГИБДД и СМП. Ведутся работы по ликвидации последствий ДТП, на место направлен экскаватор ДРСУ для освобождения проезжей части», — сообщили в ведомстве.
В месте ДТП было организовано реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено в полном объеме.