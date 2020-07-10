Следственным комитетом Башкирии возбуждено уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана

Кигинский район | 10 июл 2020 | 10:20

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства 100-летнего ветерана войны Ивана Несмеянова. Первоначально о его смерти сообщила глава Кигинского района Зухра Гордиенко.







Сегодня, 10 июля, стало известно, что в село из Уфы выехали следователи и криминалисты следкома Башкирии, расследование ведется совместно с МВД региона.

— Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к его совершению, — уточнили в ведомстве. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики.



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Напомним, что ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был жестоко убит вчера, 9 июля, грабителями. Как сообщили жители Кигинского района, перед смертью дедушку долго пытали.