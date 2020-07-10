Житель Баймакского района Башкирии нашел на своем участке скелет человека

Баймакский район | 10 июл 2020 | 10:34

Накануне в одном из сел Баймакского района местный житель нашел на своем участке скелет человека. Мужчина рассказал о страшной находке оперативникам. Подробности сообщили корреспонденты издания КП-Уфа.







Все это произошло в понедельник, 6 июля. 63-летний пенсионер копал на территории своего участка выгребную яму. Вдруг он наткнулся на что-то твердое. Вскоре мужчина увидел скелет человека.

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На место прибыли сотрудники полиции и следователи. Они установили, что останки пролежали около 50 лет. В настоящее время они находятся на экспертизе. Обстоятельства произошедшего выясняются.