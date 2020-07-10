Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Житель Баймакского района Башкирии нашел на своем участке скелет человека

Житель Баймакского района Башкирии нашел на своем участке скелет человека

Житель Баймакского района Башкирии нашел на своем участке скелет человека

Баймакский район | 10 июл 2020 | 10:34

Накануне в одном из сел Баймакского района местный житель нашел на своем участке скелет человека. Мужчина рассказал о страшной находке оперативникам. Подробности сообщили корреспонденты издания КП-Уфа.



Все это произошло в понедельник, 6 июля. 63-летний пенсионер копал на территории своего участка выгребную яму. Вдруг он наткнулся на что-то твердое. Вскоре мужчина увидел скелет человека.

В Баймакском районе директор лесхоза незаконно вырубил сосны на 6 млн рублей

Читайте также:

В Баймакском районе директор лесхоза незаконно вырубил сосны на 6 млн рублей
На место прибыли сотрудники полиции и следователи. Они установили, что останки пролежали около 50 лет. В настоящее время они находятся на экспертизе. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: