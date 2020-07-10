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На место убийства 100-летнего ветерана в Кигинском районе выехал министр МВД Башкирии

На место убийства 100-летнего ветерана в Кигинском районе выехал министр МВД Башкирии

Кигинский район | 10 июл 2020 | 10:45

Руководитель республиканского МВД Роман Деев выехал в Кигинский район, где 9 июля произошло убийство 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Несмеянова. О его смерти сообщила глава района Зухра Гордиенко.



Предположительно, Иван Николаевич постоянно проживал один. За ветераном приглядывали соседи, социальный работник, постоянно навещали дочери. Его отсутствие во дворе заметила соседка. Село, гордившееся знаменитым фронтовиком, в шоке от произошедшего. Он обладал феноменальной памятью.

Следственным комитетом Башкирии возбуждено уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана

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«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа вместе с начальником Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан. Работает передвижная криминалистическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ. Для координации работы по раскрытию преступления в Кигинский район выехал Министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Роман Деев», сообщили в МВД РФ по РБ.
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Источник: gtrk.tv

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