На Павловке при столкновении двух лодок пострадал ребенок, мать ищет его спасителя

Караидельский район | 10 июл 2020 | 11:58

Мать пятилетнего мальчика, который едва не погиб при столкновении двух моторных лодок на Павловке, ищет его спасителя. Водная авария произошла еще 6 июля.







В аварии пострадал и 38-летний отец Вани, он получил перелом со смещением. Как рассказала Ирина Русских, основной удар пришелся на сторону ее сына. Мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации, у него диагностировали разрыв кишечника, ушиб легкого и травму головы. Ребенка прооперировали врачи, но травмы оказались слишком серьезными, пока на поправку он не идет.

— 5-летний сын до сих в реанимации. Хотим найти парня, который вытащил из воды моего сына и оказывал первую помощь до приезда скорой, — обратилась женщина к жителям Башкирии. — Пожалуйста, помолитесь все за нашего Ванечку, состояние стабильное, но тяжелое.









По словам Ирины — мамы Вани, резиновую лодку с мотором семья купила совсем недавно — это была их мечта. Они отправились в Караидельский район, чтобы ее опробовать. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях. Во время катания в них на скорости въехала пьяная компания на деревянном судне с таким же мотором. После удара сын и отец вылетели в воду, на помощь к ребенку подоспел отдыхающий. Ирина через соцсети ищет спасителя ее сына.

Как сообщили в МЧС Башкирии, ЧП произошло в два часа дня на реке Уфа в районе Павловки. В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок.

— Ведутся оперативно-следственные мероприятия, — уточнили в ведомстве.



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Фото: instagram.com / russkihirina