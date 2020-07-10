В Стерлибашевском районе Башкирии разбился мотодельтаплан, погиб пассажир

Стерлибашевский район | 10 июл 2020 | 13:00

В Стерлибашевском районе республики при крушении мотодельтаплана насмерть разбился его пассажир. Пилот в тяжелом в состоянии госпитализирован и находится в реанимации.







Трагедия случилась 9 июля около 8 часов вечера в районе села Стерлибашево. По предварительным данным, примерно через 10 минут после взлета воздушное судно произвело жесткую посадку. В результате падения пассажир дельтаплана скончался на месте, а пилот госпитализирован в тяжелом состоянии.

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с падением воздушного судна. Пилотское удостоверение на месте аварии среди документов пилота не обнаружено. Уведомление о планировании этого полета не подавалось.





«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Стерлитамакской транспортной прокуратурой организована и проводится проверка соблюдения федерального законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход проводимой по данному факту доследственной проверки», сообщила «Вестям» пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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