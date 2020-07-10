Стали известны подробности убийства ветерана в Кигинском районе Башкирии | видео

Кигинский район | 10 июл 2020 | 16:19

Перед смертью 100-летнего ВОВ Ивана Несмеянова грабители пытали — на его теле обнаружили многочисленные травмы, сам он был связан. Детали трагедии, которая произошла накануне, 9 июля, в частном доме Кигинского района Башкирии, сообщила ГТРК «Башкортостан».





По одной из версий, пенсионера могли избивать, чтобы он рассказал, где хранит ценные вещи и деньги.



Как сообщил корреспондент издания с места событий, весь дом ветерана «перевернули» вверх дном, что может указывать на то, что грабители что-то искали. Тело ветерана ВОВ обнаружила соседка, которая ежедневно его навещала.





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Фото: Кигинский район Совет ветеранов, Зухра Гордиенко / vk.com

Дело об убийстве ветерана контролирует министр внутренних дел Башкирии Роман Деев.Следователи возбудили уголовное дело.