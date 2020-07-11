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Авария в Кармаскалах: трое подростков погибли в перевернутой легковушке | видео

Авария в Кармаскалах: трое подростков погибли в перевернутой легковушке | видео

Кармаскалинский район | 11 июл 2020 | 11:34

Страшный случай произошел в минувшую пятницу в Башкирии. Трое мальчишек от 16 до 17 лет выехали на дорогу на отечественной "Девятке". Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась. Все подростки погибли.

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- Известно, что парень не имел водительских прав, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - В настоящее время начато разбирательство.

За сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено более 3200 нарушений ПДД, задержаны 69 нетрезвых водителей.
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Источник: www.sobkor02.ru

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