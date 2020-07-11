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В Уфе грабитель оставил на месте преступления свою банковскую карту

В Уфе грабитель оставил на месте преступления свою банковскую карту

Уфа | 11 июл 2020 | 13:11

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что в полицию обратилась жительница Уфы и рассказала, что у нее украли телефон. Преступление произошло на проспекте Октября около ресторана быстрого питания. 



По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан 27-летний житель столицы. Свою вину он признал. К уголовной ответственности мужчина ранее не привлекался.  

В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что женщина работает в такси и в тот вечер клиент попросил завезти его в ресторан быстрого питания. Не выходя из машины, женщина сделала заказ и приложила карту клиента к терминалу, но он не реагировал на карту. Поэтому женщина вышла из машины, чтобы еще раз попробовать оплатить заказ. В это время клиент забрал телефон с переднего сиденья и убежал. Но о своей карте мужчина позабыл. Она осталась в руках таксистки.   

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Женщина пыталась его догнать, но не смогла его найти. Вернувшись на место преступления, таксистка увидела, что грабитель стоял возле ресторана. Женщина незаметно подошла к другим таксистам и рассказала о случившемся. После чего они задержали его и передали сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон возвращен владелице. Дело направлено в суд.
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Источник: Пресс-служба МВД по РБ | 02.мвд.рф

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