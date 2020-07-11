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В Уфе загорелся деревянный дом, пострадали 3 человека

В Уфе загорелся деревянный дом, пострадали 3 человека

Уфа | 11 июл 2020 | 14:16

В Уфе на улице Софьи Перовской загорелся 2-этажный деревянный дом. Сигнал о серьезном пожаре поступил на пульт диспетчера МЧС около 11.30.



На месте возгорания задействованы сотрудники МЧС. Как сообщили в ведомстве, приехав на место спасатели обнаружили открытое горение деревянного жилого дома размерами 15х6 метров. В доме имелось восемь квартир.

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Пресс-служба ГУ МЧС по РБ:
Тушение ведется по повышенному уровню сложности. Привлечены 35 человек и десять единиц техники. Распространения огня на соседние строения не допущено. Открытое горение ликвидировано в 12:09 на площади 120 квадратных метров. Имеются данные о трех пострадавших.
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Источник: bash.news

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