В Уфе загорелся деревянный дом, пострадали 3 человека

Уфа | 11 июл 2020 | 14:16

В Уфе на улице Софьи Перовской загорелся 2-этажный деревянный дом. Сигнал о серьезном пожаре поступил на пульт диспетчера МЧС около 11.30.







На месте возгорания задействованы сотрудники МЧС. Как сообщили в ведомстве, приехав на место спасатели обнаружили открытое горение деревянного жилого дома размерами 15х6 метров. В доме имелось восемь квартир.

Тушение ведется по повышенному уровню сложности. Привлечены 35 человек и десять единиц техники. Распространения огня на соседние строения не допущено. Открытое горение ликвидировано в 12:09 на площади 120 квадратных метров. Имеются данные о трех пострадавших.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram