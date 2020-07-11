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В Давлекановском районе на озере Аслыкуль машина скатилась прямо на отдыхающих людей | видео

В Давлекановском районе на озере Аслыкуль машина скатилась прямо на отдыхающих людей | видео

Давлекановский район | 11 июл 2020 | 16:13

Сегодня, 11 июля, в десятом часу утра в Давлекановском районе легковушка скатилась на отдыхающих у озера Аслыкуль людей. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, 59-летний водитель на своем автомобиле SKODA Fabia поднимался в гору и решил остановиться на склоне. Мужчина вышел из автомобиля, а транспортное средство скатилось вниз, где находились отдыхающие.



От криков свидетелей люди успели уйти с траектории движения автомобиля. Из одной палатки, по которой через секунды проехала SKODA, успели выбраться мужчина с сыном. Потом автомобиль наехал на припаркованный Ford и остановился.

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— Сведений о пострадавших в результате ДТП не поступало.Освидетельствование показало, что водитель был трезв, — сообщили в ГИБДД Башкирии.
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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД Башкирии | видео: БашДТП

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