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Смертельная авария в Башкирии: столкнулись ВАЗ-2112 и Mitsubishi Pajero, два пассажира погибли

Смертельная авария в Башкирии: столкнулись ВАЗ-2112 и Mitsubishi Pajero, два пассажира погибли

| 11 июл 2020 | 16:26

На трассе в Башкирии погибли еще два человека. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, сегодня, 11 июля, после полудня на 10-м км автодороги Малояз — Верхние Киги — Ункурда произошло столкновение двух машин. За рулем ВАЗ-2112 находился 24-летний житель Уфимского района, а за рулем Mitsubishi Pajero — 45-летний житель Екатеринбурга.



В результате ДТП два пассажира отечественного автомобиля скончались на месте происшествия от полученных травм.

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— На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы, — отметили в ГИБДД Башкирии.

Ранее сообщалось, что страшный случай произошел в минувшую пятницу в Башкирии. Трое мальчишек от 16 до 17 лет выехали на дорогу на отечественной "Девятке". Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась. Все подростки погибли.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

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