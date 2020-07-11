Смертельная авария в Башкирии: столкнулись ВАЗ-2112 и Mitsubishi Pajero, два пассажира погибли

| 11 июл 2020 | 16:26

На трассе в Башкирии погибли еще два человека. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, сегодня, 11 июля, после полудня на 10-м км автодороги Малояз — Верхние Киги — Ункурда произошло столкновение двух машин. За рулем ВАЗ-2112 находился 24-летний житель Уфимского района, а за рулем Mitsubishi Pajero — 45-летний житель Екатеринбурга.







В результате ДТП два пассажира отечественного автомобиля скончались на месте происшествия от полученных травм.

— На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы, — отметили в ГИБДД Башкирии.





Ранее сообщалось, что страшный случай произошел в минувшую пятницу в Башкирии. Трое мальчишек от 16 до 17 лет выехали на дорогу на отечественной "Девятке". Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась. Все подростки погибли.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД Башкирии