В Краснокамском районе Башкирии водолазы достали из воды тело 7-летнего мальчика

Краснокамский район | 11 июл 2020 | 23:35

В Республике Башкортостан семейный отдых на берегу реки прервала ужасная трагедия – пропал сын. Все случилось 11 июля в Краснокамском районе. Семья решила отдохнуть на реке Белой возле деревни Янзигитово, установившаяся жаркая погода как никогда этому способствовала.







В определенный момент родители потеряли из вида 7-летнего сына. Они принялись искать его по всему берегу. И когда осознали, что не смогут его найти без посторонней помощи, обратились в службу спасения. Тело мальчика без признаков жизни обнаружили водолазы.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Об этом происшествии рассказали в Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС и обратились к жителям, чтобы они пристально следили за своими детьми, находящимся на водоемах.