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Авария в Белебеевском районе: столкнулись два автомобиля, погиб 21-летний водитель ВАЗ-2114

Авария в Белебеевском районе: столкнулись два автомобиля, погиб 21-летний водитель ВАЗ-2114

Белебеевский район | 12 июл 2020 | 13:11

В Белебеевском районе Башкирии ранним утром на 34 километре автомобильной дороги Аксеново-Аксаково-Белебей произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись ВАЗ-2114, которым управлял 21-летний мужчина и Шевроле Niva, под управлением 32-летнего местного жителя.



В результате полученных травм водитель "четырнадцатой" скончался в машине скорой помощи. Причины аварии предстоит выяснить.

Всего 11 июля 2020 года на дорогах Республики Башкортостан зафиксировано 11 ДТП, в которых стали жертвами 5 человек и 9 получили различные травмы.

В Белебеевском районе Башкирии от коронавируса умер пациент

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Ранее сообщалось об аварии в Мелеузовском районе. Здесь "лоб в лоб" столкнулись две автомашины, пострадали 5 человек.
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