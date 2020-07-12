В Альшеевском районе утонул молодой мужчина

Альшеевский район | 12 июл 2020 | 16:56

В Альшеевском районе на озере Уртатау утонул 28-летний мужчина. По сообщению пресс-центра Госкомитета РБ по ЧС, тело молодого мужчины из воды извлекли водолазы.





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Фото: Госкомитет РБ по ЧС

По имеющимся сведениям, погибший отправился купаться на озеро в нетрезвом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.