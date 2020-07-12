В Альшеевском районе утонул молодой мужчина Альшеевский район | 12 июл 2020 | 16:56 В Альшеевском районе на озере Уртатау утонул 28-летний мужчина. По сообщению пресс-центра Госкомитета РБ по ЧС, тело молодого мужчины из воды извлекли водолазы. Читайте также: В Кушнаренковском районе Башкирии в озере утонул мужчина По имеющимся сведениям, погибший отправился купаться на озеро в нетрезвом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Фото: Госкомитет РБ по ЧС Поделиться: Читайте также