В Башкирии водолазы достали из воды тела двух мужчин
| 13 июл 2020 | 10:17
В Госкомитете по ЧС Республики Башкортостан сообщили о двух смертельных происшествиях на воде случившихся в республике. Были обнаружены тела 2-х утонувших мужчин.
Одну из жертв водолазы ведомства обнаружили в Шаранском районе в селе Наратасты, второй мужчина утонул в Мелеузе на местном озере Шагайка. Спасатели поведали, что из-за каждодневных смертей на воде, они мечтают о зиме и снеге, поскольку уже устали ежедневно смотреть в глаза родственников погибших.
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Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе на озере Уртатау утонул 28-летний мужчина. По сообщению пресс-центра Госкомитета РБ по ЧС, тело молодого мужчины из воды извлекли водолазы.
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