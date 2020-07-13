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В Башкирии водолазы достали из воды тела двух мужчин

В Башкирии водолазы достали из воды тела двух мужчин

| 13 июл 2020 | 10:17

В Госкомитете по ЧС Республики Башкортостан сообщили о двух смертельных происшествиях на воде случившихся в республике. Были обнаружены тела 2-х утонувших мужчин.



Одну из жертв водолазы ведомства обнаружили в Шаранском районе в селе Наратасты, второй мужчина утонул в Мелеузе на местном озере Шагайка. Спасатели поведали, что из-за каждодневных смертей на воде, они мечтают о зиме и снеге, поскольку уже устали ежедневно смотреть в глаза родственников погибших.

В Кушнаренковском районе Башкирии в озере утонул мужчина

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Отметим, что в обоих случаях погибшие купались в неустановленных для этого местах.

Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе на озере Уртатау утонул 28-летний мужчина. По сообщению пресс-центра Госкомитета РБ по ЧС, тело молодого мужчины из воды извлекли водолазы.

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