ДТП В Ишимбайском районе: неизвестный водитель сбил девушку и скрылся
Ишимбайский район | 13 июл 2020 | 12:25
12 июля, примерно в половине третьего ночи, на автодороге между деревнями Ахмерово и Канакаево в Ишимбайском районе неизвестный сбил 16-летнюю девушку.
По сообщению близких пострадавшей, предполагаемый правонарушитель находился за рулем «Лады Приора» белого, либо серебристого цвета.
Очевидцы сообщили, что на месте ДТП было найдены осколки разбитого зеркала и фара указателя поворота. Пострадавшая в данный момент находится в больнице. Ее состояние оценивается, как тяжелое.
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Ранее сообщалось об аварии в Аургазинском районе. Здесь столкнулись две встречные машины.
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