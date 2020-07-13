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В Уфе сотруднице производства строительных конструкций пилой отрезало руку

В Уфе сотруднице производства строительных конструкций пилой отрезало руку

Уфа | 13 июл 2020 | 12:48

На одном из предприятий Уфы произошел несчастный случай на производстве. Упаковщице ООО «ЭкоТрейд» отрезало кисть на левой руке.



Как сообщили в республиканской Гострудинспекции, инцидент произошел 9 июля. 49-летняя женщина, во время проведения торцовочных работ, не успела вовремя убрать руку с разъёма для отреза пиломатериала.  

В результате зажатая конечность была отрезана механизмом. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить надзорным ведомствам.

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Фото: pixabay

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