В Белорецком районе спасли придавленную камнем туристку

Белорецкий район | 13 июл 2020 | 16:58

В Башкирии едва не произошла трагедия с туристами из Магнитогорска. Группа двигалась по маршруту, который проходил через село Верхнеаршинский в Белорецком районе. В определенный момент одна из туристок встала на неустойчивый большой камень, который придавил 39-летней женщине обе ноги.







Товарищи туристки тут же вызвали спасателей, а до их приезда самостоятельно решили вызволить ее из каменного плена. Каким-то чудом это им удалось, однако спуститься с вершины горы не представлялось возможным - туристке была необходима медицинская помощь. Тем временем, в полной темноте на квадроциклах, к группе пробились спасатели и эвакуировали раненную.

— Всю ночь мы вместе с туристами выносили девушку к машинам. Подъехать на квадроциклах можно только до Широкой россыпи – каменной речки. На своих ногах, днем, казалось бы вот, 5 минут и ты уже преодолел ее. Но ночью, с носилками нам потребовалось около 1,5 часов. Двигались, просчитывая каждый шаг, понимая, что одно неверное движение и количество пострадавших мгновенно увеличится. Преодолев Широкую Россыпь, пострадавшую несли до болотохода еще около 5 километров. К 7 утра мы добрались до машины скорой помощи и передали пострадавшую, — рассказали спасатели.

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