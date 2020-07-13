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В Мелеузовском районе Башкирии на пустыре обнаружили тело пропавшего 5 лет назад парня

В Мелеузовском районе Башкирии на пустыре обнаружили тело пропавшего 5 лет назад парня

Мелеузовский район | 13 июл 2020 | 19:00

В Мелеузовском районе Республики Башкортостан было обнаружено тело пропавшего без вести уроженца Оренбургской области. 27-летнего мужчину искали пять лет. В Следкоме по республике рассказали, что мужчина был задушен.



По версии следователей к убийству молодого человека были причастны родственник жертвы и его знакомый. Погибшего, приехавшего на заработки в город Салават, заподозрил в воровстве его двоюродный брат, который для выяснения отношений обратился к знакомому автомеханику. 

Беседа привела к ссоре, а затем убийству. Подозреваемый закопал тело недалеко от деревни Красногорский в Мелеузовском районе. Перед этим он присвоил вещи и деньги убитого, а брату пригрозил расправой, если тот не будет держать язык за зубами. 

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На данный момент подозреваемый, которому предъявлено обвинение по статье "убийство", находится под стражей.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ

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