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В Уфе, недалеко от паромной переправы, утонул подросток

В Уфе, недалеко от паромной переправы, утонул подросток

Уфа | 13 июл 2020 | 22:47

В Уфе, примерно в 21.00, в микрорайоне Сипайлово, утонул подросток лет пятнадцати. Инцидент произошел в окрестностях паромной переправы.



Знакомая погибшего рассказала, что юноша не умел плавать и просто совершал прогулки в воде. Достигнув места, где находится паромный причал, мальчик резко ушел под воду. В этом месте находился участок с перепадами рельефа, достигавшими трех метров.

К сожалению, в это время рядом никого не оказалось, и тело подростка позднее извлекли спасатели, сообщили в столичном Управлении гражданской защиты.

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Ранее сообщалось о том, что в Уфе погиб 38-летний мужчина. Трагедия произошла в Калининском районе столицы на озере Максимовское. Мужчина вместе с товарищами отдыхал на берегу необорудованного водоема.

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