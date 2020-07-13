В Уфе, недалеко от паромной переправы, утонул подросток

Уфа | 13 июл 2020 | 22:47

В Уфе, примерно в 21.00, в микрорайоне Сипайлово, утонул подросток лет пятнадцати. Инцидент произошел в окрестностях паромной переправы.





Знакомая погибшего рассказала, что юноша не умел плавать и просто совершал прогулки в воде. Достигнув места, где находится паромный причал, мальчик резко ушел под воду. В этом месте находился участок с перепадами рельефа, достигавшими трех метров.



К сожалению, в это время рядом никого не оказалось, и тело подростка позднее извлекли спасатели, сообщили в столичном Управлении гражданской защиты.

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Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"