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В Туймазинском районе отец насиловал свою дочь в течение трех лет

В Туймазинском районе отец насиловал свою дочь в течение трех лет

Туймазинский район | 14 июл 2020 | 11:10

В Туймазинском районе Республики Башкортостан 41-летний мужчина насиловал свою 17-летнюю дочь на протяжении 3-х лет, начиная с 13-летнего возраста. Об этом сообщило Bash.news со ссылкой на издание КП-Уфа.



Девочку определили в детский приют в Уфе. Уже там она сообщила сотруднице отдела по делам  несовершеннолетних о надругательствах со стороны отца.


Стало известно, что мужчина нигде не работает и проживал совместно с дочерью. Обстоятельства случившегося предстоит узнать сотрудникам правоохранительных органов.
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Ранее сообщалось, что в Туймазах 8-летний мальчик упал в 5-метровый колодец. По сведениям Госкомитета Башкирии по ЧС, он играл с другими ребятами на территории детской поликлиники, оступился и сорвался вниз.
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Источник: bash.news

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