В Туймазинском районе отец насиловал свою дочь в течение трех лет

В Туймазинском районе Республики Башкортостан 41-летний мужчина насиловал свою 17-летнюю дочь на протяжении 3-х лет, начиная с 13-летнего возраста. Об этом сообщило Bash.news со ссылкой на издание КП-Уфа.
Девочку определили в детский приют в Уфе. Уже там она сообщила сотруднице отдела по делам несовершеннолетних о надругательствах со стороны отца.
Стало известно, что мужчина нигде не работает и проживал совместно с дочерью. Обстоятельства случившегося предстоит узнать сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Туймазах 8-летний мальчик упал в 5-метровый колодец. По сведениям Госкомитета Башкирии по ЧС, он играл с другими ребятами на территории детской поликлиники, оступился и сорвался вниз. Читать дальше...