В Туймазинском районе отец насиловал свою дочь в течение трех лет

Туймазинский район | 14 июл 2020 | 11:10

В Туймазинском районе Республики Башкортостан 41-летний мужчина насиловал свою 17-летнюю дочь на протяжении 3-х лет, начиная с 13-летнего возраста. Об этом сообщило Bash.news со ссылкой на издание КП-Уфа.







Девочку определили в детский приют в Уфе. Уже там она сообщила сотруднице отдела по делам несовершеннолетних о надругательствах со стороны отца.

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