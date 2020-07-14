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В Бирске неизвестные ограбили церковную лавку Казанского храма

В Бирске неизвестные ограбили церковную лавку Казанского храма

Бирский район | 14 июл 2020 | 11:02

В прошедшую субботу, 11 июля, в городе Бирске произошел возмутительный случай - неизвестные люди ограбили местный храм. О происшествии в полицию сообщила продавец церковной лавки.



Издание КП-Уфа, ссылаясь на собственные источники в полиции, сообщает, что похитители разбили окно церковной лавки находящейся на территории «Казанского храма» и украли из кассы 20 тыс. рублей.

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По сообщениям оперативников, на месте преступления были обнаружены следы обуви и шесть отпечатков пальцев. Сейчас преступников разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело.


Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе Башкирии на пустыре обнаружили тело пропавшего 5 лет назад парня. 


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Источник: bash.news

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