В Бирске неизвестные ограбили церковную лавку Казанского храма
Бирский район | 14 июл 2020 | 11:02
В прошедшую субботу, 11 июля, в городе Бирске произошел возмутительный случай - неизвестные люди ограбили местный храм. О происшествии в полицию сообщила продавец церковной лавки.
Издание КП-Уфа, ссылаясь на собственные источники в полиции, сообщает, что похитители разбили окно церковной лавки находящейся на территории «Казанского храма» и украли из кассы 20 тыс. рублей.
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Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе Башкирии на пустыре обнаружили тело пропавшего 5 лет назад парня.
Источник:
bash.news
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