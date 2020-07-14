В Стерлитамаке из реки достали тело пенсионера с камнем на шее
Стерлитамакский район | 14 июл 2020 | 11:21
В Стерлитамаке из реки Белой вытащили тело мужчины с привязанным на шею камнем. Страшную находку обнаружили 12 июля под вечер, сообщает издание «КП-Уфа».
Следователям удалось выяснить, что погибшим оказался 72-летний местный житель. При нем находились шариковая ручка, веревка, нательный крестик, 400 рублей и ключи.
Сейчас тело пожилого мужчины осматривает судмедэксперты для установления обстоятельств смертельной трагедии.
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Источник:
gorobzor.ru
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