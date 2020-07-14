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В Стерлитамаке из реки достали тело пенсионера с камнем на шее

В Стерлитамаке из реки достали тело пенсионера с камнем на шее

Стерлитамакский район | 14 июл 2020 | 11:21

В Стерлитамаке из реки Белой вытащили тело мужчины с привязанным на шею камнем. Страшную находку обнаружили 12 июля под вечер, сообщает издание «КП-Уфа».



Следователям удалось выяснить, что погибшим оказался 72-летний местный житель. При нем находились шариковая ручка, веревка, нательный крестик, 400 рублей и ключи.

Сейчас тело пожилого мужчины осматривает судмедэксперты для установления обстоятельств смертельной трагедии.

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Ранее сообщалось о том, что в Уфе, недалеко от паромной переправы утонул подросток. Знакомая погибшего рассказала, что юноша не умел плавать и просто совершал прогулки в воде.

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Источник: gorobzor.ru

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