Авария в Куюргазинском районе: в перевернувшемся автомобиле погиб водитель | видео
Куюргазинский район | 14 июл 2020 | 13:59
По информации республиканского ГИБДД, ДТП случилось 14 июля 2020 года. В аварии погиб 75-летний житель Оренбургской области, уточнили в ведомстве.
Предварительно известно, что водитель был за рулем автомобиля «Нива». Во время движения на первом километре дороги Мурапталово-Тюльган около 10:00 он потерял управление и вылетел в кювет.
Мужчина скончался на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи.
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Источник:
mkset.ru
Фото: скриншот видео
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