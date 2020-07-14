Авария в Куюргазинском районе: в перевернувшемся автомобиле погиб водитель | видео

Куюргазинский район | 14 июл 2020 | 13:59

По информации республиканского ГИБДД, ДТП случилось 14 июля 2020 года. В аварии погиб 75-летний житель Оренбургской области, уточнили в ведомстве.





Предварительно известно, что водитель был за рулем автомобиля «Нива». Во время движения на первом километре дороги Мурапталово-Тюльган около 10:00 он потерял управление и вылетел в кювет.





Мужчина скончался на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи.

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Фото: скриншот видео