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Авария в Куюргазинском районе: в перевернувшемся автомобиле погиб водитель | видео

Авария в Куюргазинском районе: в перевернувшемся автомобиле погиб водитель | видео

Куюргазинский район | 14 июл 2020 | 13:59

По информации республиканского ГИБДД, ДТП случилось 14 июля 2020 года. В аварии погиб 75-летний житель Оренбургской области, уточнили в ведомстве.



Предварительно известно, что водитель был за рулем автомобиля «Нива». Во время движения на первом километре дороги Мурапталово-Тюльган около 10:00 он потерял управление и вылетел в кювет.


Мужчина скончался на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи.

Авария в Куюргазинском районе: на трассе опрокинулась фура, пострадал водитель | видео

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Ранее мы сообщали об авария в Стерлитамакском районе. Здесь водитель с пассажиром на Ниссане вылетели в кювет и перевернулись.
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Источник: mkset.ru
Фото: скриншот видео

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