Смертельная авария Уфе: пьяный водитель въехал в дерево и перевернулся, погиб пассажир

Уфа | 14 июл 2020 | 14:26

Смертельная авария в Уфе произошла сегодня, 14 июля в микрорайоне Черниковка. На улице Кольцевой, 59-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2112» совершил наезд на дерево и перевернулся. В результате происшествия, получив тяжелые травмы, погиб пассажир.







Стало известно, что водитель был нетрезв и, по его словам, имеет стаж вождения более 30 лет. С погибшим другом они в этот день распивали спиртные напитки, а затем отправились на автомобиле в аптеку.



«Попросили съездить в аптеку. Мы бухали, а потом решили съездить в аптеку. Я тридцать лет за рулем, профессионал. Где сейчас водительское удостоверение, я не могу вспомнить. До этого лишали в 2013 году», — прокомментировал ДТП водитель машины.

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