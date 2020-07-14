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В Чекмагушевском районе Башкирии скупщик мяса обманул сельчан почти на миллион рублей

В Чекмагушевском районе Башкирии скупщик мяса обманул сельчан почти на миллион рублей

Чекмагушевский район | 14 июл 2020 | 16:34

Сразу несколько жителей Бураевского и Чекмагушевского района стали жертвами мошенника. С заявлениями они обратились в полицию. 



Неизвестный мужчина предложил купить у сельчан мясо для последующей реализации. Забой скота злоумышленник производил при помощи нанятых рабочих прямо во дворе собственников и в течение месяца кормил обещаниями, что вот вот рассчитается с ними и даже оставлял расписку. Но для владельцев скота это была первая и последняя встреча со скупщиком.

В ходе оперативных действий работникам правоохранительных органов удалось установить подозреваемого. Им оказался уроженец Илишевского района. Свою вину на допросе мужчина не признал.

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Фото: pixabay

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