В Чекмагушевском районе Башкирии скупщик мяса обманул сельчан почти на миллион рублей
Чекмагушевский район | 14 июл 2020 | 16:34
Сразу несколько жителей Бураевского и Чекмагушевского района стали жертвами мошенника. С заявлениями они обратились в полицию.
Неизвестный мужчина предложил купить у сельчан мясо для последующей реализации. Забой скота злоумышленник производил при помощи нанятых рабочих прямо во дворе собственников и в течение месяца кормил обещаниями, что вот вот рассчитается с ними и даже оставлял расписку. Но для владельцев скота это была первая и последняя встреча со скупщиком.
В ходе оперативных действий работникам правоохранительных органов удалось установить подозреваемого. Им оказался уроженец Илишевского района. Свою вину на допросе мужчина не признал.
Фото: pixabay
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