В Мелеузовском районе Башкирии обнаружили тело полуторогодовалого младенца

Мелеузовский район | 15 июл 2020 | 12:48

В Мелеузовском районе Башкирии, 11 июля, произошел несчастный случай. Вечером, в одном из сельских домов, родители обнаружили тело своей дочери без признаков жизни. Ребенку было всего лишь 1,5 года.







Как передает издание «КП-Уфа», тело малышки не имело каких либо явных следов насилия. На место происшествия прибыли работники скорой помощи, а затем сотрудники следственных органов.

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