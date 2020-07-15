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"Слышали три хлопка": в Белорецком районе загорелся лес | видео

"Слышали три хлопка": в Белорецком районе загорелся лес | видео

Белорецкий район | 15 июл 2020 | 14:36

В Белорецком районе Башкирии местные жители стали свидетелями страшной картины. Лес, находящийся рядом с городом, охватило огнем. Клубы густого дыма можно наблюдать из далекого расстояния.



По имеющимся данным, лесной пожар начался недалеко от микрорайона Нижнее поселение, уже сгорело 2 гектара.

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В пресс-службе ГУ МЧС по региону  сообщили, что угрозы для населенного пункта нет, ситуация находится под контролем. В ликвидации пожара участвуют сотрудники ведомства, пожарные и добровольцы.

Между тем жители города предполагают, что виновниками пожара могли стать маленькие дети. Очевидцы сообщают, что слышали хлопки и троих ребят баловавшихся петардами на поле. Когда опушку леса объяло пламенем, они убежали.

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